ミラノ・コルティナオリンピックは１２日、フリースタイルスキー男子モーグル決勝２回目で、堀島行真トヨタ自動車）が８３・４４点で３位となり、五輪２大会連続で銅メダルを手にした。１位と２位は８３・７１点で並んだが、ターン点で０・７点上回ったクーパー・ウッズ（豪）が金、ミカエル・キングズベリー（カナダ）が銀だった。島川拓也（日本仮設）は決勝１回目で１５位となり、２回目には進めず。西沢岳人（リステル）と