カタール・トータル・オープン大会期間：2026年2月8日～2026年2月14日開催地：カタール ドーハコート：ハード（屋外）結果：[ストーム ハンター / マヤ ジョイヌト] 1 - 2 [アレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナ] 試合の詳細データはこちら≫ カタール・トータル・オープン第5日がカタール ドーハで行われ、女子ダ