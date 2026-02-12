2026年4月24日（金）から5月31日（日）まで、『星野リゾート トマム』にて、新登場の桜と団子のパルフェや限定のフレーバードティーを味わえる『お花見団子アフタヌーンティー』が開催されます。 画像：星野リゾート リゾートの中心に位置する『ホタルストリート』を彩る『花咲くカーペット』を眺めながら、優雅なひとときを過ごすことができる『お花見団子アフタ