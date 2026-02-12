12日午後7時ごろ、東京・小平市で男性が刃物を持った人物に切りつけられる事件があり、切りつけた人物は現在も逃走中です。捜査関係者によりますと午後7時ごろ、小平市で買い物に行く途中の50代の男性が突然、刃物で切りつけられたということです。男性は左腕を切られ、病院に搬送されましたが軽傷だということです。切った人物は現場から逃走していて、女とみられ、身長は160センチぐらいで白っぽい服装だということです。警視庁