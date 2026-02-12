違法薬物の「ケタミン」をドイツから密輸しようとしたとして、東京税関が32歳のルーマニア国籍の男を東京地検に刑事告発しました。関税法違反の疑いで刑事告発されたのは、ルーマニア国籍で住居不定・無職のラズバン・マリアン・パラスキヴォーユ容疑者（32）です。東京税関羽田税関支署によりますと、パラスキヴォーユ容疑者は先月、麻薬に指定されている「ケタミン」およそ48キロをスーツケースに隠し、ドイツから密輸しようとし