ミラノ・コルティナ五輪・フリースタイルスキー・男子モーグル・決勝」（１２日、リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）日本のエース・堀島行真トヨタ自動車）は２大会連続の銅メダル。悲願の金メダルはならなかった。上位８人で争う決勝の２回目。温存していたコーク１４４０を繰り出し、拳を突き上げてゴール。８３・４４の得点を確認すると、何度もガッツポーズを繰り出した。だが、ラスト２人でキングズベリー