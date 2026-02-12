指揮官であるトーマス・フランクの解任を発表したプレミアリーグのトッテナム。2025年6月にブレントフォードから同監督を引き抜き、再スタートを切ることになったが、8か月でフランク体制は終わりを迎えた。プレミアリーグでは26試合を終えて勝ち点29の16位。降格圏の18位ウェストハムとの勝ち点差はわずか5ポイントと結果を残すことはできなかった。そんなフランク前監督のクビを切ったスパーズだが、新監督には誰を選ぶのだろう