◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー距離・女子１０キロフリー（１２日、イタリア・テゼーロ）【バルディフィエメ（イタリア）１２日＝松末守司】距離の１０キロフリーが行われ、女子で２大会連続出場の土屋正恵（弘果ク）は、２５分０秒４で２６位に入った。２度目の五輪の２種目目（初戦は距離複合で３５位）。前回２２年北京五輪は代表４人だったが、そこから３人減り、今大会の女子代表はたった１人だ。それ