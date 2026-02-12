◆ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー距離女子１０ｋｍフリー（１２日・テーゼロ距離競技場）クロスカントリー女子１０キロフリーが行われ、２大会連続出場の土屋正恵（２９）＝弘果ク＝は、２５分０秒４で、五輪の個人種目としては自己最高の２６位と健闘した。土屋は今大会を含め、これまで五輪で個人４種目に出場し、最高成績は２２年北京と今大会のスキーアスロンの３５位だった（北京２０キロリレーで１１位）。