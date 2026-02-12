◆ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート（１２日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１２日＝大谷翔太】フィギュアスケートの第７日は、今大会初めて会場で試合が行われない日となった。この日は本番会場のメインリンクで女子とペア、男子の練習。試合こそないものの、ジャッジ席と反対側の客席には多くのファンがかけつけ、選手に声援と拍手を送った。会場の担当者によると、練習日のチケットは一