ウクライナ大統領府で記者団に語るゼレンスキー大統領＝1月、キーウ【キーウ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪スケルトン男子のウクライナ代表ウラジスラフ・ヘラスケビッチがロシアの攻撃で亡くなった母国の選手たちの顔を描いたヘルメット着用を巡って失格とされたことに関し、ウクライナのゼレンスキー大統領は12日、「戦死者に敬意と追悼の意を示すものだ。そこには、いかなる規則違反も存在しない」と主張した。ゼレンス