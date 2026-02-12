◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード・ハーフパイプ（１１日・リビーニョ・スノーパーク）男子予選が行われ、日本勢は出場４人全員が、１２人で争う１３日（日本時間１４日未明）の決勝に進出した。日本勢最上位の２位に、３大会連続出場の戸塚優斗（２４）＝ヨネックス＝が入った。１回目８５・５０点の５位から技の難度を上げた２回目に９１・２５点をマーク。悲願の金メダル獲得へ絶好調の“デモンストレーション”を見