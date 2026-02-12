◆ミラノ・コルティナ五輪▽フリースタイルスキー男子モーグル（１２日・リビーニョ・モーグル＆エアリアルパーク）【リビーニョ（イタリア）１２日＝宮下京香】フリースタイルスキー男子モーグルで、金と銀はターン点で明暗を分けた。前日の女子モーグルで冨高日向子が銅メダルのフランス選手と同点になりながら、ターン点で表彰台を逃したが、男子の金と銀も同様に、ターン点で決着となった。日本の堀島行真が決勝２回目で８