ミラノ・コルティナオリンピックは１２日、フリースタイルスキー男子モーグル決勝２回目で、堀島行真（トヨタ自動車）は８３・４４点で３位となり、五輪２大会連続の銅メダルだった。島川拓也（日本仮設）は決勝１回目で１５位となり、２回目には進めなかった。西沢岳人（チームリステル）と藤木豪心（イマトク）は予選敗退。表彰台で堀島が笑顔で銅メダルを掲げた。「これがなければ、４年間が何だったのかと悔しい思いになる