４日、黄岩島海域をパトロールする中国海警局の艦艇「海陵」。（南中国海＝新華社配信／翟一凡）【新華社南中国海2月12日】中国海警はこのほど、南中国海の黄岩島海域で通常の法執行パトロールを実施した。６日、中国海警局の艦艇「万山」から周辺の状況を確認する法執行員。（南中国海＝新華社配信／翟一凡）４日、黄岩島海域でボートに乗って任務にあたる艦艇「万山」の法執行員。（南中国海＝新華社配信／翟