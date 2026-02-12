◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フリースタイルスキー 男子モーグル決勝(大会7日目/現地12日)日本のエース堀島行真選手が北京五輪に続き2大会連続銅メダルを獲得しました。堀島選手は準決勝を「80.35」の5位で通過すると、上位8人で行われた決勝では華麗で速いカービングターンと難度の高い4回転のコークスクリュー1440を決め、フィニッシュと同時にガッツポーズ。「83.44」となり見事銅メダルを手にしました。「メダル