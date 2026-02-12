ミラノ・コルティナオリンピックは１２日、スケルトン男子１、２回戦が行われ、高橋弘篤（エフアシスト）は計１分５６秒５２で２３位だった。４回の合計タイムで争われ、３、４回戦は１３日に行われる。４１歳の高橋にとって、２日間で計４回滑って競う初日は、納得のいかない出来だった。特に２回目は、「カーブで大きなミスがあり、タイムを一気に落としてしまった」といい、無念の表情を浮かべた。２０１４年ソチ、１８年