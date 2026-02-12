グラビアアイドルの天羽希純（あまう・きすみ、29）が12日、自身のインスタグラムを更新。雑誌の表紙写真を投稿した。「重大告知」と題し、「明日発売の『隣のサウナガール』表紙をさせていただいています」と報告。赤と白のギンガムチェック柄ビキニ水着姿で体を汗でぬらしたサウナショットを公開した。「ぽってぽてでビッショビショで真っ赤っかないつものグラビアとは違うきすみをたっぷり堪能してください温泉サウナだーいす