カシオ計算機は2月6日、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の「MASTER OF G」シリーズから、ベゼルに堅牢な金属パーツを採用した「MUDMASTER」の新モデル2機種を発売した。ベゼルにブラックIP処理を施した「GG-B100XMB-1AJF」の価格は60,500円、マットなシルバーの「GG-B100XM-1AJF」は58,300円。GG-B100XM-1AJF○ハードな環境での利用を想定した「MUDMASTER」「MASTER OF G」は、G-SHOCKの中でも極限環境での使用を想定し、プロフェッショ