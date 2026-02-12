モバイルTOICAがついに提供開始！東海旅客鉄道（以下、JR東海）および西日本旅客鉄道（以下、JR西日本）は29日、JR東海が提供している非接触IC機能「FeliCa」を用いた電子マネー・交通系乗車券「TOICA」の機能をスマートフォン（スマホ）などで利用できる「TOICAのモバイルICサービス」（いわゆる「モバイルTOICA」）のサービスを2026年3月17日（火）に提供開始すると発表しています。対応OSはまずはAndroid向けが提供され、対象機