日本時間２２時３０分に米新規失業保険申請件数（02/01 - 02/07）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 新規失業保険申請件数（02/01 - 02/07）22:30 予想22.5万件前回23.1万件（新規失業保険申請件数) 予想184.9万件前回184.4万件（継続受給者数)