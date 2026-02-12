新規失業保険申請件数（02/01 - 02/07）22:30 結果22.7万件 予想22.5万件前回23.2万件（23.1万件から修正）（新規失業保険申請件数) 新規失業保険申請件数（01/25 - 01/31） 結果186.2万件 予想184.9万件前回184.1万件（184.4万件から修正）（継続受給者数)