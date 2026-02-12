１１日、上海浦東国際空港口岸で、韓国人旅行者の入国カード記入を手伝う警察官。（上海＝新華社記者／陳浩明）【新華社上海2月12日】中国上海市内の口岸（通関地）は、春節（旧正月、今年は2月17日）を前に入国ラッシュを迎えている。１１日、上海浦東国際空港口岸で入国手続きを待つ人たち。（上海＝新華社記者／陳浩明）１１日、上海浦東国際空港の手荷物受取所でポーズを取る米国から訪れた一家。（上海＝新華社記者／陳浩明