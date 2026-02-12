経営再建中の日産自動車は、今年度の最終的な損益が6500億円の巨額な赤字となる見通しを発表しました。日産は第3四半期の決算発表を行い、「未定」としてきた今年度の最終的な損益について、6500億円の赤字となる見通しを明らかにしました。赤字は2年連続となる見込みです。資産価値の見直しやリストラ費用など、経営再建を進める上での「構造改革費」が膨らむためとしています。一方、営業利益については、前回の見通しより2150億