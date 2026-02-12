芸歴20年目の渡辺直美さん（38）が11日、ピン芸人で初となる東京ドーム公演『渡辺直美 (20) in 東京ドーム』を開催。チケットの販売枚数に関するギネス世界記録に認定され、喜びを語りました。今回、渡辺さんが達成した記録は『Most tickets sold for a comedy show by a solo female comedian（女性ソロコメディアンによるコメディーショーで販売されたチケットの最多枚数）』。その枚数は4万4356枚で、即日完売だったといいま