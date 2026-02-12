ギタリストのChachamaruこと藤村幸宏が１１日、自身のＸを更新。急性網膜壊死と診断され、緊急入院したこと、さらに一過性脳虚血発作と診断され、長期入院し、治療を受けることを公表した。今月１日には、４月１０日に予定していたＧｉｒｌＵＮｅｅｄのライブを延期すると発表していた。藤村によると、１月３１日に「左目が殆ど見えなくなり」、大学病院を受診したところ、「急性網膜壊死という病名で緊急入院となってしま