モデルでタレントの貴島明日香（29）が12日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。秘蔵ショットを披露した。貴島はストーリーズでファンからの質問に回答。「結婚式のお話を聞きたいです」の質問には「にゃんずにも参列してもらいました（初出し。消すかも）」とつづり、愛猫の写真がプリントされたクッションを抱える夫との2ショットを投稿した。貴島は兵庫県出身で、17年4月から22年4月まで日本テレビ系朝の情報番組