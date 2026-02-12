北朝鮮の金正恩総書記の娘が金総書記の「後継者の内定段階に入った」と韓国の情報機関「国家情報院」が分析していることが明らかになりました。「国家情報院」から報告を受けた与野党の議員によりますと、金総書記の娘が今年1月に金日成氏と金正日氏の遺体が安置されている錦繍山太陽宮殿を訪問したことや、一部の施策に直接意見を述べている状況が確認されたことなどから、国家情報院は金総書記の娘が「後継者の内定段階に入った