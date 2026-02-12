アジアサッカー連盟(AFC)は12日、5月から中国で行われるAFC U17女子アジアカップの組み合わせ抽選会を行った。U-17日本女子代表(リトルなでしこ)はグループBに入り、オーストラリア、インド、初出場のレバノンと対戦する。今大会は従来の8チームから12チームに拡大。3グループに分け、上位2チームと各組3位のうち成績上位2チームの合計8チームが準々決勝に進む。上位4チームはモロッコで行われるU-17女子ワールドカップ出場権