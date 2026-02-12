北海道・旭川東警察署は2026年2月12日、東川町の旭岳で山岳遭難が発生したと発表しました。遭難したのは韓国籍と思われる20代の男性です。男性は午後6時半前「スノーボード中に道に迷った」と110番通報しました。警察によりますと、男性はバックカントリースノーボードをしていて道に迷い、通報を受けて、警察が救助に向かったということですが、男性はまだ見つかっていません。男性は通報時、携帯