“みちょぱ”こと池田美優さん（27）が12日、妊娠発表後初の公の場に、投資家で将棋棋士の桐谷広人さん、お笑いコンビ・なすなかにしとともに登場。妊娠についての質問に笑顔で対応しました。池田さんは5日、自身のInstagramで妊娠したことを報告。今回が妊娠発表後初の公の場となりました。報道陣から“お子さん、おめでとうございます”と声をかけられると池田さんは「ありがとうございます」と笑顔。また、“体調はどうですか”