◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード・ハーフパイプ（１１日・リビーニョ・スノーパーク）男子予選が行われ、２０２２年北京五輪金メダルで１月の大けがから復帰した平野歩夢（２７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が２回目に８５・５０点を出し、７位で上位１２人の１３日（日本時間１４日）の決勝に進んだ。右の骨盤、鼻骨など複数箇所の骨折や打撲で痛みを抱えながら「無」の境地で予選２本を完遂。自ら「奇跡的」と表現した