アイドルグループ・ｊｕｉｃｅ＝ｊｕｉｃｅが１２日、都内で「ＵＮＩＤＯＬ２０２５―２６Ｗｉｎｔｅｒ決勝戦」にシークレットゲストとして登場した。「ＵＮＩＤＯＬ―」は日本最大級の大学対抗の女子大生アイドル日本一決定戦。全１７組のパフォーマンス披露後、ｊｕｉｃｅ＝ｊｕｉｃｅが同イベントに２年ぶりに登場。会場からは悲鳴にも似た大歓声が起きた。昨年１０月に発売され、ＳＮＳ総再生回数２億６０００万回