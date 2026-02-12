ミラノ・コルティナ五輪女子モーグル決勝ミラノ・コルティナ五輪は11日、フリースタイルスキーの女子モーグル決勝が行われ、冨高日向子（多摩大ク）は78.00点の4位でメダルを逃した。3位で銅メダルのペリーヌ・ラフォン（フランス）と同じ得点だったが、3項目のうち最も重要な「ターン」でわずか0.2点及ばなかった。紙一重でメダルを逃した冨高をレジェンドが称える1枚が感動を誘っている。レース後の冨高をがっちりと抱きしめ