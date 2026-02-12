タレントのビートたけしが実行委員会名誉顧問を務め、若手芸人の発掘を目指す「ビートたけし杯お笑い日本一」が１２日、東京・浅草の東洋館で開催。「スパイシーガーリック」が優勝した。「第２のビートたけしを発掘する大会」として今年で８回目の開催となった同イベント。予選を勝ち抜いた「ジグザグジギー」や「ラパルフェ」ら８組の若手お笑い芸人が参加した。「スパイシーガーリック」はたけしの代名詞ともいえるピコ