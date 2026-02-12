中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京2月12日】中国商務部は12日公告を発表し、欧州連合（EU）原産の輸入乳製品に対する反補助金調査の最終結果を明らかにした。関連製品への補助金があり、中国の関連産業に実質的な損害を与えていると認定し、7.4〜11.7％の反補助金関税を13日から5年間課すと発表した。同部報道官は次のように表明した。国内産業からの申請を受け、商務部は2024年8月21日から反補助金調査を開