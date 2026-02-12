楽天グループは12日、2025年度の連結決算を発表した。説明会では、楽天モバイルの通期EBITDA黒字化を達成したことや、今後さらなる回線数拡大に向けて都心部や都内地下鉄駅を中心にネットワーク設備を増強していくことなどが同社代表取締役会長兼社長の三木谷浩史氏から説明された。 売上収益は前年比＋9.5％の2兆4965億7500万円、営業利益は-72.9％の143億8200万円、当期利益は-1232億1300万円だった。