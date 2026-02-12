公共工事の入札の予定価格を漏らしたとして職員が起訴されたことを受け、尾道市長が会見を開き謝罪しました。■尾道市平谷祐宏 市長「心からお詫びを申し上げます。誠に申し訳ございません。」尾道市の平谷市長は市の上下水道事業管理者の男（69）が官製談合防止法違反などの罪で起訴されたことを受け、謝罪しました。捜査関係者によると被告の男は2025年、市が発注した工事の入札の予定価格を市内の建設会社に漏らした疑いが持