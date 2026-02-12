北海道蘭越町日出で、2026年2月12日、住宅が燃える火事がありました。2月12日午後7時半前、「建物が燃えている」と119番通報がありました。当時、家に人はおらず、けが人はいないということです。警察によりますと、この住宅は、カナダ国籍の弁護士の男性が別荘として所有しているものだったということです。当時男性は倶知安町内の店で夕食を食べていましたが、何らかの形で、火事が起きていることがわかり、店の従業員を通して11