モデルの高橋ユウさんは2月12日、自身のInstagramを更新。長男と同じタイミングで体調を崩していたことを明かしました。【写真】体調を崩していた高橋ユウ「快方良かったです」高橋さんは「先日長男と同時期に体調を崩していました」とつづり、1枚の写真を公開。マスクを着け、首にタオルを巻いた高橋さんと、その隣に座るパジャマ姿の息子が写っています。最近の状況について「子どもの心配もありながらの自分も高熱でやられてい