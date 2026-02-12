日産自動車の上場子会社である日産車体は12日、日産からの生産委託が2026年度末で打ち切られる湘南工場（神奈川県平塚市）の従業員に対し、関連会社などへの転籍を提示すると発表した。グループの日産車体九州（福岡県苅田町）、日産車体マニュファクチュアリング（平塚市）、その他企業の三つの転籍先を提示し、選択肢に合わせて転籍加算金の支給や再就職支援を行う。湘南工場は日産からの委託終了後も補修部品の生産工場と