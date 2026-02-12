ボートレース蒲郡の「ＤＭＭ．ｃｏｍ杯争奪『ボートガマ一代』カップ」は１２日、予選３日目が行われた。渡辺裕貴（３９＝静岡）は５Ｒ、２コースから差してバックで１号艇・松尾基成と首位争い。天野友和も突っ込むが、２Ｍ先に回って抜け出し今節２勝目を挙げた。「出足がいいし、行き足から伸びもいい。足はバランス取れて全体にいいですね。ただ乗り味だけが気になります」と課題を残すものの、舟足の手応えは抜群だ。こ