◆ミラノ・コルティナ五輪▽フリースタイルスキー男子モーグル（１２日・リビーニョ・モーグル＆エアリアルパーク）【リビーニョ（イタリア）１２日＝宮下京香】フリースタイルスキー男子モーグルで、２０２２年北京五輪銅メダルの堀島行真（トヨタ自動車）が銅メダルを獲得した。２大会連続の表彰台入りは男子日本では初となった。予選１回目で８５・４２点とただ１人８０点台をたたき出す圧巻の滑りで決勝進出。決勝１回目