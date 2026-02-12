歌手のＮＯＡが１２日、都内で今夜スタートのＭＢＳ連続ドラマ「救い、巣喰われ」（木曜・深夜０時５９分、関東はテレビ神奈川、木曜・後１１時半）のトークイベントに出席した。原作は同名の電子コミック。嫌がらせを受けながらもアイドル活動を続ける天（阪口珠美）と人気俳優・千秋（ＮＯＡ）が出会い、愛が芽生える。ＮＯＡは、本作がドラマ初主演。エンディング主題歌「ＳａｙＹｅｓ」も担当する。人気俳優を演じるに