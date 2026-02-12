アイドルグループ・ｊｕｉｃｅ＝ｊｕｉｃｅが１２日、都内で「ＵＮＩＤＯＬ２０２５―２６Ｗｉｎｔｅｒ決勝戦」にシークレットゲストとして登場。２年ぶりの大役で客席を沸かせた。「ＵＮＩＤＯＬ―」は日本最大級の大学対抗の女子大生アイドル日本一決定戦。全１７組のパフォーマンス披露後、ｊｕｉｃｅ＝ｊｕｉｃｅ登場の紹介ＶＴＲが映されると、会場からは悲鳴にも似た大歓声が起きた。衣装の色と同じ、赤のサイリ