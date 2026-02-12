俳優の木村拓哉（53）が12日放送のフジテレビ系「この世界は1ダフル」（後8・00）にゲスト出演。自身の失態について語った。事務所の後輩で、番組MCを務める「Snow Man」渡辺翔太と対談形式でトークを展開。「木村拓哉のカッコ悪い瞬間」というお題に対し、木村は「今まさにそうです」とひと言。「だから俺座ったまんまなんだけど、2日前の夜に足を引っかけて、骨欠けた！」と家の中で、角に足の指をぶつけ骨折したことを告