■ミラノ・コルティナオリンピック™フリースタイルスキー 男子モーグル決勝（日本時間12日、リヴィーニョ・エアリアルモーグルパーク）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？フリースタイルスキーの男子モーグル決勝が日本時間12日に行われ、3大会連続出場の堀島行真（28、トヨタ自動車スキー部）が銅メダルを獲得、北京大会銅に続く2大会連続で