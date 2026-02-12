NEWTRENDが、ビクターエンタテインメントよりメジャーデビューする。 （関連：佐久間大介、“アイドルが声優に挑戦”では終わらないーー『白蛇』との縁、積み重ねてきた経験と信頼） NEWTRENDは、役者、アーティスト、アイドルとして活動していたYUITO、JIN、TAKA、KOUTOKU、SHUN、REY、KOSEI、TAITOの8名が集結し、新たなトレンドを作っていく“爆裂顔ラン蛙化グループ”。