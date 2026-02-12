ソフトバンクの育成3年目、佐倉俠史朗内野手（20）が14日からの第4クールで始まるA組（1軍）の紅白戦に参加する。「チャンスをもらえたからと満足せずに、アピールしたい」と貪欲に口にした。春季キャンプは昨年までC組（3軍中心）だったが、今年は初めてB組（2軍）スタートとなり、宮崎で汗を流している。キャンプ地から宿舎に戻る最終バスまでひたすらバットを振り続ける毎日だ。「（バットスイングの）量を振ること