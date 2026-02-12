浜松市内の高齢者介護施設で、2月2日に入居者の現金を盗んだ疑いで、12日、看護師の女（47）が逮捕されました。女は容疑を認めているということです。 窃盗の疑いで逮捕されたのは浜松市に住む看護師の女（47）です。 警察によりますと、女は2月2日午前10時ごろ、自身が働く浜松市内の高齢者介護施設において、入居者の現金約2万7000円を盗んだ疑いが持たれています。 施設から警察に届け出があり、逮捕に至りました。 女は容